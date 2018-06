Mónica Farro lanzó el videoclip de su tema "Tu Cuerpo lo Sabe". En menos de un año la mediática se convirtió en cantante y no para de lanzar canciones con temática de cumbia.En este caso cantó junto a la cumbiera Jackita. "Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe, no me quedo en casa, se sale, se sale", reza una de las frases más destacadas del tema.El film muestra a las dos "cantantes" de fiesta en un boliche junto a otras voluptuosas mujeres que bailan junto a ellas."Hoy es viernes, joda, joda, joda. Estamos con las pibas de gira a toda hora", cantó Mónica Farro.