Enojada y con ironía: La respuesta de Jimena Barón a quienes la critican

Luego de ganar su primer premio Gardel, Jimena Barón tuvo que enfrentarse a duras críticas. Primero, por parte de Eduardo Feinmann, quien la destrozó en la radio. Luego, chocó con Ángel de Brito, quien se molestó al escuchar la respuesta que dio la cantante a su cronista.Feinmann no tuvo piedad con Jimena, y la criticó por su música y su cuerpo.En respuesta, Barón respondió en la red: "Los giles y gilas que aparecen a bardear y tirar mierda en los buenos momentos no hacen más que exponer su propia ranciedad. Estoy tramitando canjes de gps así ubican sus propios soretes donde van. Por ahora les mando mucha luz en el chakra del sexo, eso siempre alegra el alma".Consultada por Martín Salwe, cronista de Los Ángeles de la Mañana la también actriz dijo sobre los dichos de Feinmann: "No sabía que había dicho esto, pero siempre están ustedes que se encargan de decirnos cosas feas en los eventos. Les agradezco. Las cosas feas no hace falta reproducirlas y así el mundo va a ser un poquito más copado".Tras ver la nota, Ángel de Brito explotó: "Ella dice 'ustedes me vienen a preguntar cosas feas a los eventos'. ¿Y qué querés que te preguntemos? ¿Por el flequillo? Cuando estábamos en lo de Mariana Fabbiani vino a mendigar y contó las peores cosas de su separación de Daniel Osvaldo", manifestó."Saquémonos las caretas: cuando te sirve lo mediático, venís y tirás mierda para todos lados y después, cuando te van a preguntar una estupidez, te hacés la canchera", continuó el periodista, indignado. Y sentenció: "Por eso nunca va a ser Lali Espósito, que es más viva".En respuesta a Ángel, la intérprete de La Tonta dijo: "Como si fuera un ataque para mi el éxito de Lali, por el contrario me llena de orgullo y admiración, una mina que labura como un soldado y se hizo solita. La quiero muchísimo! Que pena el intento de guerra berreta entre mujeres".Las horas pasaron; sin embargo, Jimena se quedó con la bronca atragantada y como dice Moria, todo lo que entra tiene que salir, y a la cantante le salió a través de una serie de videos compartidos en sus redes."Es difícil cuando te bardean como me bardean a mí, quedarse callada. Hay un asunto, te puedo no gustar? rarísimo, pero bueno, ponele que no te guste", arrancó su descargo con el humor que la caracteriza y con un divertido filtro de Instagram.Y siguió: "Suponete que no te guste, lo cual respeto, no te gusta mi música, no te gusto yo. Te parezco fea, gorda, groncha, masculina, que canto como el ogt, antipática, creída, lo que quieras. Eso es algo personal y lo respeto", dijo, para luego aclarar: "Yo estoy trabajando, y como cantante, no tengo un sueldo a fin de mes, me estoy rompiendo el culo"."¿Vos entrás a una panadería y decís 'esta panadería es una garcha, prefiero ir a otra?'. No, vas a otra, porque ese chabón también tiene que pagar el alquiler del local, porque está laburando. Debe tener hijos, debe tener que pagar el colegio, la obra social, el bondi, todo que aumenta en este país. La gente trabaja, es necesario trabajar"."Este proyectito de mierda, aunque les joda a muchos funciona, tiene mucha gente atrás trabajando y necesita trabajar. Entonces muchachos, conmigo sí, con el laburo no". "Soy una mina que postó toda su guita, que necesita laburar, ese es el límite. No rompan las pelotas", pidió de manera contundente."Yo encima no me meto con nadie, y hasta respeto trabajos que no me parecen en absoluto respetables porque lo único que hacen es maltratar gente y decir cosas horrorosas, y no me meto", aseguró.Para finalizar, Jimena cantó su éxito "La Tonta", cambiándole la letra para dedicársela a quienes la critican constantemente: "Y de verdad, chupenme un huevo, chupenme dos huevos".