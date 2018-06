Murió la escritora Poldy Bird

La escritora Poldy Bird, autora de "Cuentos para Verónica", éxito editorial en 1969, y "Cuentos para leer sin rímmel", entre otros grandes títulos, murió este viernes a los 76 años, informó su hermana en las redes.



A través de su cuenta de Facebook y Twitter, su hermana Fabiana Bird Mosconi, informó del fallecimiento de la escritora.



Primero hizo el triste anuncio a través de Facebok, luego, escribió en Twitter: "Falleció mi hermana Poldy Bird", y agregó: "Adiós hermanita, ahora estás en paz y con Verónica".



Según informó La Nación, Poldy había sido internada en el Hospital Ramos Mejía por una infección urinaria a principios de mayo. Luego había sido trasladada al Sanatorio Sirio-Libanes, donde permaneció durante una semana. Cumplido ese tiempo y en condiciones más estables, las autoridades médicas le permitieron regresar a su casa. Sin embargo, su estado de salud se agravó y anoche tuvo un problema respiratorio.



Se casó con Martín Renaud, a quien había conocido a los 17 años, y a los 20 años tuvo su primera hija, Verónica, que fue fuente de inspiración del libro "Cuentos para Verónica", y falleció a causa de un infarto masivo en octubre de 2008 a los 39 años.



En 1971 publicó "Cuentos para leer sin rímel". Entre estos dos libros se vendieron, a los largo de los años y en las sucesivas ediciones, aproximadamente 3.600.000 ejemplares. En 1980 el cuento "Mamá de niebla" fue llevado al cine con el título Días de ilusión, en una película dirigida por Fernando Ayala y protagonizada por Andrea del Boca.



En 2009, la editorial Del Nuevo Extremo publicó "El cuento infinito" que reunía doscientos de sus relatos.



En 2010 y en memoria de su hija lanzó su obra "Tan amada", que incluía relatos inéditos, poemas y algunos clásicos que quedaron en la memoria colectiva.



"No es verdad, no estás muerta, no hay una sola huella que indique que te has ido a ordenar las estrellas. Estas aquí, mirando, dando vueltas, susurrando. No llores, estoy cerca. No es verdad, no estás muerta. Al ángel encargado, por una distracción, se le cerró la puerta", rezaba el primer poema Bird.



Entre sus obras más importantes se encuentran "La nostalgia", "El país de la infancia", "Palabras para mi hija adolescente", "Verónica crece", "Mariposas encerradas en mí", "Brillo de lágrimas", "Es tan largo el olvido", "Cartas debajo de la almohada" y "Lo que tengo de mi madre", entre otras.