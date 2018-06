Manu Ginóbili se prueba como actor para el avance de una película

Mirá el tráiler

Manu Ginóbili es el argentino más conocido en los Estados Unidos. El bahiense lleva 17 años consecutivos viviendo en Texas, hogar de su equipo San Antonio Spurs, y se ha transformado en una figura dentro del país norteamericano, incluso más importante que Lionel Messi. Tal es así que ahora aparece en el tráiler de una película.El jugador de los Spurs, aparece en la promoción de la película 'The Equalizer 2' protagonizada por Denzel Washington. En este video también aparecen otras figuras de la NBA como Isaiah Thomas, Lonzo Ball, Victor Oladipo y Joel Embiid.Manu es el primero de los jugadores en aparecer. En su audición el argentino debe decir "Soy un asesino de alto nivel pagado por el Gobierno", esta frase también es repetida por los demás participantes del tráiler. Sin embargo, Manu cierra el video vestido como Cowboy y en soledad.El mejor jugador argentino de todos los tiempos, se encuentra de vacaciones. Los Spurs fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs a manos del finalista de esta temporada y vigente campeón, Golden State, por lo que no compiten hace más de un mes. Ginóbili todavía no manifiesta si seguirá jugando al básquet de manera profesional o no, mientras tanto disfruta de esta fase actoral.https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HO89J56vDdw