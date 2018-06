Miriam Lanzoni contó que será madre adoptiva

La ex de Alejandro Fantino se presentó en " Intrusos" y se sometió a las preguntas de los panelistas. Marina Calabró, le consultó por el tema de su maternidad y Miriam sorprendió con su respuesta: "Pronto llegará la nena. Tuve que reanudar los trámites monoparentales, porque los había empezado con Alejandro y después, cuando te separás, quedan sin efecto. Continué sola y calculo que en diez meses, un año. . . es un hecho".



De esta manera, Lanzoni confirmó que a pesar de su separación con el conductor de "Animales Sueltos" ella se propuso seguir con su proyecto de adoptar a un niño y finalmente, será madre.



La actriz confeso que no tenía preferencias entre el sexo del menor, sin embargo, la decisión de que sea nena fue debido a que ella eligió que su niño sea hasta los tres años y las únicas entre esas edad eran mujeres.



"Yo estaba abierta a que sea nene o nena, pero solo hay niñas. No la conozco, hasta tres años me animo, porque la verdad es que no tengo experiencia y es un universo hermoso pero absolutamente nuevo. Es una vida", manifestó la actriz. Y agregó: "Después no sé, puede tener otra edad y va a estar todo bien igual".



Su decisión de adoptar comenzó hace tiempo por una cuestión e historia de vida personal. Miriam conoció a su padre "del corazón" a los 8 años y sin dudas fue lo mejor que le pudo haber pasado. Por este motivo, ella desea repetir su historia y poder darle lugar en su vida a algún chico que lo necesite ya que ella está dispuesta a brindarle todo su amor.

Fuente: Diario Show