Laura Fidalgo intentó explicar su polémica frase "usar pollerita es provocar"

En una reciente entrevista con Pampita Online, al hablar sobre la violencia machista, Laura Fidalgo lanzó "usar pollerita es provocar". La declaración generó tal revuelo en las redes sociales, que la bailarina debió salir a matizar sus dichos.



"Si me pongo una pollerita para entrar a un lugar, cuando salgo me pongo un tapado largo. Porque hay tantos enfermos. Y arriesgás tu vida. Eso quise decir", dijo Laura, a modos de descargo, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.



Luego, la artista agregó: "Vos podés ir con una tanga, si querés, podés ir desnuda, pero es una manera de provocar". Aunque, aclaró: "nadie tiene derecho a decirte algo". Para dar mayor sustento a su argumentación, Laura hizo referencia a su look: "Ustedes saben cómo me visto".

Fuente: Paparazzi