Detalles de la foto hot que una chica envió al Pelado López: "Era de atrás..."

La separación de Guillermo "Pelado" López y Sofía "Jujuy" Jiménez generó gran conmoción entre sus admiradores y un sinfín de preguntas que, oportunamente, la modelo se encargó de responder. El Pelado, por su parte, se llamó a silencio y recién ahora, seis meses después de la ruptura, comenzó a referirse a su soltería.



Sobre su regreso a las pistas, en una entrevista con Pronto, el conductor confesó: "No soy de levantar a través de las redes sociales, pero he notado que, producto de mi soltería, las chicas se han puesto más cariñosas. Muy afectuosas, diría".



Cuando el periodista le preguntó si le mandaban fotos hot, el Pelado se despachó con una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. "Sí, me pasó el otro día, y yo dije: '¡Es mucho!'. Imaginate que no puedo arrancar nada serio así. Para mí no va. Te voy a contar los detalles: la foto era de atrás, donde la chica mostraba sus curvas, pero el cuarto estaba muy desordenado y eso me mata. Te juro que hubiera sido mucho más seductor que se pusiera un vestido, pero que ordenara el quilombo que tenía en el cuarto. Encima, había un Mickey que miraba y parecía medio diabólico dentro de la foto. No da. Además, no hay nada más lindo que conocer a una chica y después descubrirla un poco más. Si ya vemos una foto desnuda antes, es como quemar una etapa. Me parece a mí, ¿es muy antiguo el comentario?", contó el conductor con su clásica simpatía.