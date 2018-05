"Los hombres me empezaron a mostrar más su parte carnal y animal"

A fines de abril, Flor Vigna (23) y Nicolás Occhiato (25) confirmaron a la prensa el fin de sus cuatro años de noviazgo. Sin embargo, el trabajo y el cariño los siguió manteniendo muy cerca.Cada uno por su lado en el plano amoroso, la expareja que nació en Combate transita la soltería sin nuevo amor a la vista, ¡pero con candidatos al acecho!"¿Qué pasó con los hombres cuando se enteraron que te separaste?", le preguntó el periodista de la revista Gente a la actriz de Simona, y ella respondió sin rodeos: "Me empezaron a mostrar más su parte carnal y animal. Me escriben muchos por las redes sociales y algunos se preocuparon por conseguir mi teléfono, pero ninguno se volvió un loco obsesivo. Además, no me separé porque quería empezar a revolear la bombacha y vivir la vida loca. Yo soy sensible, dulce y creo en el amor, pero quiero estar con una persona que me contenga y que pueda compartir con mi familia. Todavía es muy pronto para pensar en otra persona".Tras asumir que hay caballeros que intentan conquistarla, el notero intentó saber de qué rubro eran los potenciales candidatos: "¿Te escriben futbolistas?". Fue entonces que Flor asintió, pero con reserva: "Sí, ellos tienen el tirotear en su ADN. Pero me tiraron onda de todos los rubros".A tan solo dos meses de terminar su relación de pareja con Occhiato, Vigna se transita a con tranquilidad esta nueva etapa de su vida y le deja la puerta abierta a un nuevo amor.