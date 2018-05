La secretaria hot de un programa deportivo va por todo

Es para vos?? Una publicación compartida de Aldana Pagella (@aldana_pagella) el 11 May, 2018 a las 1:02 PDT

Aldana Pagella (29), la secretaria hot de Fórmula fútbol en CN 23, no sólo se luce en el vivo sino como entrevistadora de jugadores de fútbol. Pero, en sus ansias de ir por más, apuesta a triunfar en la actuación, su motivo de vida y para lo que se preparó. "Me re gastan con mi apellido. Un representante me recomendó que me lo cambiara, pero no quiero. Soy soltera y tengo una hija. Estudié teatro cuatro años con Carlos Evaristo, pero no me sentía bien en el ambiente en el que estaba, había mucha competencia y decidí no seguir, esperar un tiempo para retomar. Y retomé en otra escuela, con un profesor divino, donde me preparé durante un año, también en danzas, aunque no era lo mismo. Por eso hice sólo ese tiempo y seguí con lo que venía trabajando, no me dediqué a hacerme un camino en el teatro. Y hace un año y medio fui parte de una obra de teatro de revista, y ahí me di cuenta de que la actuación es lo mío, de que era lo que quería hacer. Perdí mucho tiempo: podría haberlo hecho antes y no me animé porque mi viejo quería que estudiara diseño, que fuera algo que tuviera que ver más con lo que hago yo todos los días. Hoy quiero un lugar en el espectáculo", cuenta a la revista Paparazzi.-¿Con qué soñás?-Con ser parte de una tira televisiva, una obra de teatro, lo que me gusta es el drama. Si me vuelven a ofrecer hacer revista la haría, pero quiero apuntar a actuar. No me gustaría ser una Silvina Escudero, que hoy trabaja en una tira y lo hace como lo hace. . . Si algún día llego a hacer eso, quiero que sea porque lo sé hacer, que digan que sé actuar. ¿A quién no le gusta hacer lo que realmente le apasiona? Lograr eso es una alegría enorme. Hoy lo tomo como un objetivo, en su momento lo vi como algo fantasioso, algo que iba a ser imposible, aunque no lo fuese. Hoy sé que si querés algo con decisión lo podés lograr.-¿Aceptarías estar en el Bailando por un sueño, aunque empezaras como partenaire?-Sí, lo haría, aunque sé que tendría que exponerme a muchas situaciones donde una se puede sentir mal, pero es parte del juego y lo haría, hoy estoy dispuesta a hacerlo. De chica hice danza clásica, pero poco, porque me aburrí. Después, probé con danza jazz, que también me aburría, pero como sé que es la base de todos los bailes, tomé clases. Y después hice música electrónica, que es la que me gusta a mí. Ahora estoy buscando una buena academia para empezar árabe.-Tenés curvas imponentes, ¿sos de armas tomar en la intimidad?-Siempre tuve decisión en la cama y busqué personas más jóvenes para pasarla bien. Puedo llegar a ser muy sumisa, me gusta el sadomasoquismo. Por relacionarme con gente más grande, en los últimos años tuve una apertura mental. Este año me propuse estar sola, sin pareja, para poder disfrutar más del sexo y sus diferentes prácticas. Es algo que no puedo hacer cuando estoy en una relación porque me pongo muy posesiva.