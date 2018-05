Laurita Fernández reveló un detalle íntimo sobre su novio

Laurita Fernández estuvo como invitada en Pasapalabra y protagonizó un divertido momento que la hizo revelar un detalle íntimo de su novio, Fede Bal.Roberto Moldavsky era otro de los participantes del ciclo conducido por Iván de Pineda y presentó su libro "Goy Friendly" en el que cuenta costumbres judías."El libro me viene bien porque Fede es de familia judía", reveló Laurita. Con rapidez, Moldavsky le preguntó si el hijo de Carmen estaba circuncidado: "Fede, ¿está terminado a mano o es descapotable?".La pregunta hizo que todos en el piso estallaran de risa, incluido Iván. Laurita no dudó en contestar: "¿Vos me ves feliz? Estoy muy feliz. Es el primer novio judío que tengo. Así que es todo una novedad".