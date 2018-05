Cande Tinelli publicó fotos en lencería y recibió críticas

Candelaria Tinelli sorprendió en el viernes feriado al publicar imágenes muy sexies, posando con un conjunto de ropa interior blanca, con mucho encaje y transparencias."You cant lie to me, im an intuitive bitch (no puedes mentirme, soy una perra intuitiva)", escribió Cande junto a las fotos.Sin embargo, horas más tarde compartió un extenso descargo vía Twitter contra los comentarios machistas que recibió tras publicar las fotos con su conjunto de lencería."Entonces, yo subo una foto en bombacha y corpiño o en bikini y estoy provocando ("calentando japi"), pero ellos suben fotos en cuero todos tuneados y dicen que no están provocando, que 'ay por favor, no es lo mismo'...What?", lanzó la hija de Marcelo Tinelli, indignada.