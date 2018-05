Tenso cruce entre Jey Mammon y Mirtha Legrand, por el programa de Pampita

Jey Mammon fue el protagonista del último escándalo mediático de Pampita y como era de esperar, después del cruce al aire, todos los programas quisieron tener su palabra.



Mirtha Legrand no se quiso quedar afuera de la polémica y el domingo el comediante estuvo entre sus invitados. El tema no tardó en salir, pero Jey quiso poner un freno.



"Me pasó lo que se vio. Pero de verdad, es como que me gustaría echar un manto de piedad a lo que sucedió", lanzó.



No obstante, Mirtha quiso indagar preguntándole si Pampita se había enojado. Su invitado siguió firme en su postura de no hablar, y la diva arremetió sin filtro: "¡te invitamos para que hables de esto!".



"Sí, mi mamá me dijo 'vas a ir a hablar de lo de Pampita', porque yo me estaba poniendo el traje, viste... Y si, es inevitable porque paso esta semana", contestó el actor.



Mirtha argumentó su postura. "Hoy en día se cuenta todo, querido" le dijo, y Jey remató filoso: "Me venían invitando igual para que venga acá a la mesa".



La conductora finalmente cerró el tema preguntándole sobre sus proyectos laborales. Y él bromeó con que iba ir de nuevo al programa de Pampita.