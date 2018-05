Carlos Nair Menem contó cómo eran los encuentros a escondidas con su papá

El suicidio de su madre

En el programa "Podemos Hablar", Carlos Nair definió como una "odisea" lo vivido durante aquellos años cuando el político riojano era presidente de la Nación (1989-1999).El conductor del programa, Andy Kusnetzoff, introdujo el tema diciendo: "Tu papá tardó mucho en reconocerte", a lo que Carlitos le respondió: "".", contó.Aunque esos encuentros eran ocultos, detalló. "Oculto, me llevaba mi vieja. Porque en esa época un presidente no podía tener hijos extramatrimoniales. Era una odisea, pero me críe así y con eso me fui formando. Hasta que llegó el momento de que se hizo público y se alivió un poco el tema", comentó Carlitos."Tu vieja peleó mucho...", acotó el conductor del programa, a lo que el hijo del ex presidente respondió:La diputada nacional Martha Meza, madre de Carlos Nair Menem, se suicidó el 2003. En el mismo programa, el joven habló del tema.", relató lo sucedido aquel 12 de enero de 2003.", detalló.Sobre los motivos de la trágica decisión de su madre, agregó: "Estaba cansada, no pudo superar muchas cosas. Y tomó esa mala decisión. Ahora se la respeto, pero en los primeros tiempos nos costó muchísimo a mí a y a mis hermanos. Me fui a vivir solo, no quería ver a nadie".En el mismo programa, la periodista Débora Plage le preguntó qué le diría a su madre si pudiera volver a aquel 12 de enero.", respondió.