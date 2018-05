El actor Jet Li tranquilizó a sus fanáticos sobre su salud

El actor de películas de acción y estrella de las artes marciales de origen chino Jet Li, cuyo estado de salud generó preocupación entre sus fans a raíz de la publicación de fotos suyas en las que aparecía débil y envejecido, llamó a la calma a los aficionados y aseguró que se encuentra bien."Se ha dicho en internet que estoy muy mal, que estoy muerto, pero no es para tanto, estoy feliz", bromeó el protagonista de películas como "Arma Letal 4", en un vídeo que publicó el diario South China Morning Post. Pero no aclaró los motivos de su apariencia tan desmejorada."Quisiera agradecer a todos mis fans que expresaron preocupación por mi salud. ¡Estoy genial y me siento genial! Estoy emocionado de poder compartir con ustedes en un futuro los pocos proyectos en los que estoy trabajando. Por ahora, ¡gracias a todos por su preocupación!", dijo el actor de 55 años.A media hora de la publicación más de 10 mil personas ya habían dado like al mensaje de Jet Li y, hasta el momento de publicación de esta nota, ya ha recibido más de 71 mil.En 2013 Jet Li anunció que padecía hipertiroidismo, además de problemas cardiacos. El actor también indicó que debido a las lesiones que ha recibido a lo largo de su carrera actualmente tiene problemas de columna.