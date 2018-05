"Fue un chiste", dijo Natalie Pérez sobre un hábito de Kloosterboer

Espectáculos Asquerosa confesión de Natalie Pérez sobre Marcela Kloosterboer

Hace unos días, Natalie Pérez reveló un defecto "antifashionista" de Marcela Kloosterboer. Las actrices compartieron elenco en "Las estrellas" en 2017 y es por eso que de los días y jornadas de grabación quedaron muchísimas anécdotas.Invitada a "Morfi, todos a la mesa", Natalie contó dos detalles sobre su excompañera. "Marcela es la persona más impuntual del mundo. Ella vive en Benavidez y se piensa que todo el mundo la tiene que esperar porque vive en Benavidez. ¡Que salga dos horas antes! Es un problema suyo si decidió irse a vivir al campo", aseguró en una primera instancia.Luego, titubeando porque, en un principio, no le salía la palabra exacta, agregó que la actriz "tiene un tema con... ¡los pedos! ¡la flatulencia!"."La diosa de Marcela Kloosterboer, una la ve y dice 'Esta chica es perfecta', pero no. Lo que yo hacía en mi personaje, era ella en persona", continuó quien en la ficción interpretaba a Carla. "Esta es para vos, Marcela", dijo Pérez.En diálogo con PrimiciasYa.com, Natalie aclaró: "No puedo creer que nadie pueda decir la palabra pedo. Un pedo es lo que todos se tiran en sus casas. No puedo creer que se hayan enfocado en eso, ya lo dije que fue parte de un chiste y una humorada. Tenía que decir algo para generar revuelo y salió eso".Cabe destacar que la ficción que se emitió por Canal 13, tiene varias nominaciones para el Martín Fierro: "Estamos muy contentas y con ganas de poder llevarnos la mayor cantidad de premios con Las Estrellas. Creo que la novela y el equipo se merece ganar todo. Fue un año con mucho trabajo, traspasó la pantalla y el público lo compró", señaló la actriz.Y por último, remarcó: "Para mí fue un crecimiento realmente, aprendí mucho con el programa. Pudo haber sido un año bisagra en mi carrera".