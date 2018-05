Fue novia del ex de Dalma Maradona y ahora quiere crecer en la farándula

Llegó a Buenos Aires sola, con 18 años y una valija repleta de sueños. Y fue audaz. Porque María Elena Dresch (25), a quien llaman Mery, se lanzó a una aventura a la que pocos se atreven. Ocurre que la modelo pisó la gran ciudad sin haberla conocido antes y decidida a conquistarla. "No conocía Buenos Aires, pero no bien llegué me caminé todas las calles y me enamoré", le dijo a la revista. Tampoco había amigos que pudieran darle una cálida bienvenida. Sólo un puñado de familiares lejanos, con los que no tenía relación. Así que lo suyo fue respirar hondo y empezar a andar.Hoy, que pasaron siete años desde aquella hazaña, Mery se siente contenta, aunque admite que aún le queda mucho por hacer.-¿Buenos Aires te dio todo lo que esperabas?-Buenos Aires me dio todo lo que no esperaba. Las cosas que me imaginé o planifiqué no coincidieron mucho con la realidad (ríe).-¿A qué te referís?-A que la idealizaba como una ciudad de grandes oportunidades donde todo se podía lograr, pero desconocía todo lo que te encontrás en el camino: farsantes, mentirosos, fantasmas, competencia desleal y muchas otras cosas malas que me tocó pasar. Pero entiendo que son parte del camino. Aprendí muchísimo. Cuando llegué era extremadamente ingenua, y Buenos Aires fue una gran escuela. Tuve que desarrollar más la intuición, aprender a desconfiar.-Naciste en Oberá, Misiones, y te criaste en General Alvear. ¿Qué extrañás de tu pueblo?-Las siestas (ríe). El tiempo es eterno allá, acá los días se me pasan volando. Y a mi familia.-Cuando llegaste, ¿cuál era tu mayor miedo?-Tener que volver a mi provincia sin haber logrado nada.-¿Cómo y cuándo te deslumbraste con el mundo del espectáculo?-Desde muy chiquita mis juegos eran imaginar que estaba en un gran escenario, todas las tardes jugaba a lo mismo. En ese momento nunca había visto ningún espectáculo ni obra de teatro, nada relacionado con el medio. Todo estaba en mi imaginación y soñaba con vivir en una gran ciudad. No me gustaba vivir en el campo.-¿Qué opinás de la exposición constante y con poca ropa de Sol Pérez?-Yo no soy nadie para opinar. Es más, también he hecho fotos jugadas alguna vez, aunque hoy prefiero hacer fotos sexis pero no mostrando tanto... creo que somos libres de hacer lo que queramos. Sol causó un gran impacto en las redes, no hay que negarlo. Me parece una chica muy libre que sube las fotos que se le canta sin importarle las críticas, le deseo éxito.-Sus fotos en Instagram la hicieron muy conocida. Y llegó al Bailando y ahora a Pampita Online. ¿Te gustaría seguir sus pasos?-Me gustaría hacer mis propios pasos. Llegar a eso sería increíble; voy a dar todo de mí para que suceda, pero siempre a mi manera, siendo yo.-Estuviste de novia con Fernando Molina, el ex de Dalma, y estabas muy contenta. ¿Por qué terminaron?-Prefiero no hablar del tema.. Terminamos en buenos términos, de todas formas.-¿Por qué no querés hablar de Fernando? ¿Te decepcionó?-Mmm . . . se terminó el amor. . . y bueno, detalles que no vienen al caso mencionar (ríe).-¿Estás en pareja actualmente?-No.-¿Qué buscás en un hombre?-Ya no busco nada (ríe), pero si tuviera que decir algo que me enamora es que sea protector, inteligente y que sea bondadoso con los demás, eso me derrite.-¿Tenés ganas de enamorarte?-¡Sííí! Me encanta estar en pareja, aunque es difícil para un hombre aceptarme como soy. Se me complica estar en una relación sana y a la vez seguir con mi vida. No digo que sea imposible, sólo que si me pongo en el lugar del otro es difícil que su pareja se exponga, haga fotos sexis y demás. Y a mí se me hace difícil dejar por una relación todo lo que me gusta y por lo que vine. Pero sigo esperando el milagro: que llegue alguien que pueda bancarse eso y seamos felices.