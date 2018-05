Natalie Weber: Fantasías con otro futbolista y qué la motiva para la intimidad

Natalie Weber rompió el silencio y aseguró que no está en crisis con Mauro Zárate, su pareja, pese a los rumores que empezaron a circular."Mauro es celoso pero lo maneja bien. Se acostumbró a que me manden mensajes. Yo también soy celosa porque le escriben mensajes subidos de tono. Pero cada uno sabe que tiene que hacer. Mauro me escribe mensajes picantes pero está bien para mantener el fuego de la pareja", expresó Natalie.Por otro lado, Weber admitió: "No estamos en una crisis. En El Tratamiento, el programa de Doman, me preguntaron si Mauro era celoso. Y ahora como está en Vélez, yo tenía ganas de retomar mi trabajo. Pero él no es un jugador polémico y no le gusta el medio, la exposición, pero no estamos en crisis".Además, en El Show del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por radio UrbanaBA los lunes de 20 a 22, la morocha realizó confesiones sexuales: "Mauro le daría un permitido con Celeste Cid. Es la mina más linda de Argentina. Pero todo queda en la fantasía, en un supuesto jaja. Yo tengo fantasías sexuales con David Beckham. Mauro lo sabe. Él me dice que es fachero. Ese sería mi permitido"."Con Mauro miramos películas porno. Nos motiva", sentenció y disparó: "Mi lugar preferido para tener sexo es en la ducha. Metemos mucho baño con Mauro".