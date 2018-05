La sensual notera que irá al Mundial y ya despierta controversias

Turista en bsas ?? Una publicación compartida de NATI JOTA ??????? (@natijota) el 22 Abr, 2018 a las 12:02 PDT

Nati Jota formará parte del staff de ESPN que cubrirá el Mundial Rusia 2018. A partir de la confirmación, en las redes aparecieron fuertes críticas a esta designación."No es machista criticar a Nati Jota. Que lo cubra Angela Lerena, Alina Moine, gente que sabe del tema hace 15 años, y no una mina de 23 que tuitea como si tuviera 12 y que va a ir al Mundial a preguntarle a Messi si se pelea con Agüero por quién se come la última milanesa", aseguró un usuario.Este mensaje no fue pasado por alto por la joven: "Nunca vi indignados porque fuera un notero de CQC a hacer notas de color o alguno del programa de Tinelli a romper los huevos. Sí es machista. Y seguramente (y ojalá!), Angela y Alina vayan. Y de ESPN también va mucha otra gente. No le saco el lugar a nadie experto en lo deportivo. Voy a hacer algo distinto. No sé qué tanto cuesta entender eso".