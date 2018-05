"Me molesta que me comparen con Oriana Sabatini", dijo Malena Narvay

Conquistó el corazón de Julián Serrano, ex de Oriana Sabatini, y se luce en la ficción "100 días para enamorarse", que se emite por Telefe.Malena Narvay contó, feliz, sobre su noviazgo. "Con Julián estamos muy bien y enamorados. Proyectamos viajar mucho", afirmó y reveló: "Él quiere ser papá pero la verdad es que hoy preferimos priorizar nuestra carrera".Tras varios años de amor entre Serrano y Sabatini, algunos de los seguidores de aquella pareja aún no logran superar la separación. Por esta razón, Malena es blanco de críticas, al ser comparada con la cantante. Respecto a esto, dijo: "Me molesta porque somos dos personas distintas. Ella tiene una gran carrera por delante como yo tengo la mía".Malena fue compañera de Julián en la tira "Quiero vivir a tu lado", y en aquel entonces, el youtuber estaba de novio con la hija de Catherine Fulop y tras su ruptura, Narvay fue apuntada como la "tercera en discordia".Por eso la joven, aclaró: "Me molestó, pero me imaginé que iba a pasar porque nos conocimos cuando teníamos a nuestras respectivas parejas, pero éramos amigos, después comenzamos la relación". Y continuó: "Tardamos en blanquear porque teníamos miedo de que nuestros ex creyeran que les fuimos infieles".En diálogo con el portal Diario Show, explicó el motivo por el cual Julián sigue hablando de Oriana en las notas: "A él le preguntan por ella y contesta porque quiere quedar bien con su familia".En cuanto a los celos que siente por el actor, manifestó: "Soy muy poco celosa porque Julián me genera mucha seguridad". Por otro lado, la actriz se refirió a los dichos de su novio, donde parecía dejar la puerta abierta a una reconciliación con su anterior novia: "Sonó raro lo que dijo y salió bastante abrumado de la entrevista por eso me llamó apenas terminó la nota. Me dijo: 'no sé lo que dije'. Después la vi y comprobé que dijo cualquier cosa pero sé que es un poco dí- ficil hablar con los medios. Me quedo con la seguridad que él me brinda en la intimidad".Por último, Malena habló de las latas extranjeras que generan rivalidad con las ficciones nacionales como en la que ella actúa: "Me da pena porque en mi caso quiero ver algo nacional y que todos los actores argentinos tengan trabajo, pero sé que estamos en una situación difícil. Espero que haya menos extranjeras o que las vean por internet y no en la televisión".