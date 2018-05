Natalie Weber en crisis con Mauro Zárate: El motivo

Natalie Weber y Mauro Zárate están tratando de salvar su pareja. Se casaron en junio de 2012, tuvieron dos hijos y vivieron momentos muy fuertes, como la enfermedad de la modelo, a quien le diagnosticaron cáncer de mama el año pasado. Ella siempre se mostró muy compañera con él y siempre lo acompañó en todos los países que jugó. Pero ahora, busca un poco de independencia.En diálogo con "El Tratamiento", la sensual morocha reveló el motivo que desencadenó la crisis: "El tema es que quiero retomar mi trabajo, ese es uno de los cuestionamientos. Con terapia y todo, ese fue mi click. Ahora, dado que él tiene ganas de quedarse en el país, yo tengo ganas de volver a trabajar y que cada uno haga lo que le hace feliz, que nos acompañemos. Yo he tenido mis emprendimientos, mi marca de ropa, tuve una línea de cremas pero todo por fuera del medio. Eso le encanta. Que me reinserte mediáticamente le cuesta ".Luego reconoció que tal vez se apresuró un poco en dejar su carrera para viajar detrás de Mauro: "Tal vez dejar todo tan rápido, hubiera esperado un poco más. Él entiende esto pero le cuesta un poco el medio, además viene de una familia muy del mundo del fútbol, todos sus hermanos son jugadores. El medio del fútbol es un medio muy machista y yo lo entiendo".Sin embargo, aseguró que no está arrepentida de las decisiones que tomó, aunque quiere "irse de este mundo" habiendo hecho todo lo que siempre quiso. "Si volviera el tiempo atrás, lo volvería a hacer porque estoy orgullosa de la familia que formé. Pero habiendo vuelto al país, me di cuenta de que si el día de mañana yo me voy, lo importante es lo vivido. Y tengo ganas de hacer las cosas que siempre quise hacer, y ser feliz con una pareja que vaya a la par mía, de mi mano", concluyó.