Tremenda crítica de Nicole al rol de Pampita como conductora

"Hubo mala intención de los colegas, siento que no me lo merecía". Fiel a sus sensaciones, Pampita abrió su corazón semanas atrás para confesar el dolor que le generaron las constantes críticas a su debut como conductora en Telefé.



Ahora, quien también quiso dar su opinión sobre Pampita Online fue (¡nada más ni nada menos!) que Nicole Neumann, quien también expresó sus deseos de tener un programa propio en un canal de aire: "El día de mañana, me encantaría", reconoció la modelo en un ciclo radial de La Once Diez.



"Para mí, estar hoy con Robertito Funes en Tardes nuestras es un súper training porque son dos horas por día", agregó, en referencia al programa que lidera junto al periodista por la señal KZO.



En ese momento, luego de que la conductora señalara que Carolia Ardohain también había empezado en Kuarzo antes de pasarse al canal de las pelotas, Nicole intervino, tajante: "Sí, igual no es lo mismo. Creo que le está costando el aire".



Por último, Neumann sorprendió al revelar cuáles fueron las reacciones de sus hijas Indiana, (9), Allegra (7) y Sienna (3), frutos de su relación con Fabián Cubero, al ver las peleas que protagonizaba su mamá con Pampita en la pista del Bailando: "Mis hijas, cuando escuchan este rumor (de que podría ser la nueva jurado) del Bailando, me dicen 'no, mamá... ¡si está Pampita no vayas de vuelta!'. ¡Mi vida!. Y yo les digo 'no, chicas, no se preocupen'. No les gustaba la pelea que veían el año que estuve en el certamen".