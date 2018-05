Polémica frase de Lamothe contra del acoso callejero: "Si yo fuese mujer?"

El acoso callejero ha sido una de las formas más naturalizadas, invisibilizada y legitimada de violencia contra las mujeres.



Este sábado, el actor Esteban Lamothe, en diálogo con un programa radial de la Once Diez, habló sobre el tema y dejó varias definiciones contundentes.



"Yo si fuese mujer estaría con una ametralladora matando tipos por la calle, porque es increíble la cantidad de injusticias a las que han sido sometidas las mujeres", expresó Lamothe.



Luego, el galán hizo una crítica y celebró el proceso de cambios que está transitando la sociedad argentina en su lucha por el feminismo: "Hay que reeducar a la sociedad, todos. Creo que es muy importante lo que pasó este año con el feminismo y tenemos que estar todos a disposición".



Y agregó, indignado: "Espero que todo esto que está pasando sirva para poner un freno. No es solamente ir y abusar de alguien físicamente, pero hay instancias anteriores como el acoso callejero. Eso no se puede. ¿Por qué sometes psicológicamente a una piba en el subte?".



Lamothe, que será uno de los protagonistas de la nueva temporada de la serie "El Marginal", comentó la bronca que le genera escuchar las duras experiencias de acosos que vivieron personas cercanas a él.



"No tengo una sola amiga a la que no le haya pasado: que un tipo la apoye, le muestre el pito, le diga una barbaridad. Es terrible. Porque algunos boludos dicen que las mujeres son las violentas, pero ellas vienen sufriendo hace siglos: las matan, las abusan, las manosean, ¿querés que estén contentas?", dijo.