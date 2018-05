Ex conejita de Playboy saltó del piso 25 de un hotel con su hijo en brazos

Una mujer, que fue identificada como una ex modelo de la revista Playboy, murió el viernes en Nueva York junto a su hijo de siete años al lanzarse por la ventana de un hotel.Stephanie Adams, de 47 años y su hijo Vincent, saltaron desde el piso 25 y cayeron en el tejado del segundo piso del hotel Gotham, en Manhattan, donde se alojaban desde el jueves, según medios locales.El incidente ocurrió hacia las 8:15 am ET y ambos murieron en el lugar.Adams, que residía en Nueva Jersey y ocupó las páginas centrales de la revista Playboy en 1992, estaba en medio del divorcio de su esposo, Charles Nicolai, y la batalla por la custodia de su hijo.De acuerdo con la policía, no encontraron ninguna nota en la habitación del penthouse que ocupaba con su hijo.Según el diario, la mujer estaba frustrada esta semana porque un juez le negó el permiso para viajar con su hijo a España para pasar allí el verano. "Sólo quiero llevarme a mi hijo y escaparme de esta pesadilla por unos pocos días", dijo Stephanie Adams a un periodista delel jueves por la tarde.La ex modelo presentó los documentos de divorcio el año pasado y estaba en medio de las negociaciones para conseguir del marido la ayuda financiera en favor del hijo de ambos.Adams, según el, debía dinero a sus abogados por la batalla judicial sobre la custodia del hijo.La mujer, que comenzó su carrera de modelo a los 16 años, también había denunciado a través de su cuenta de Twitter la violencia doméstica.En el 2012, Adams ganó una demanda a la policía por 1,2 millones de dólares tras acusar a oficiales de haberla lanzado al suelo, resultando con lesiones en un brazo y espalda.El incidente surgió cuando los policías intervinieron con Adams luego de que un taxista alegara, en un reporte falso, que ella tenía un arma y que le había amenazado.