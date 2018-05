Sol Pérez no descarta ningún candidato: "A mí con un choripán me alcanza"

Es, acaso, la mujer más deseada hoy por hoy en nuestro país. Por eso, resulta lógico que un sinfín de hombres pugnen por conquistar su corazón.Sin embargo, por ahora Sol Pérez se toma las cosas con calma y no descarta a ningún candidato. Porque si bien ayer nomás la propia chica del clima confesó que estaba saliendo con un jugador de la Selección, apenas horas después le entreabrió la puerta a la posibilidad de tener una cita con Ulises Bueno, quien en los últimos tiempos no paró de darlea las fotos de la flamante vedette de Carmen Barbieri y dijo que "la invitaría a Nueva York"."No hablé con ella, ojalá", respondió sin eufemismos el cantante, ante la pregunta de un cronista de, el ciclo en el que Sol participa como panelista."Me gustan las producciones de fotos que hace, obviamente me gusta ella también", reconoció cuando le preguntaron por sus likes."Lo fui a ver una vez pero no nos saludamos. No fui al camarín, yo trabajaba para el mismo boliche porque había firmado exclusividad en el verano, y él justo tocaba todos los martes. Entonces, un martes lo fui a ver, pero no bajé al camarín porque era todo un lío", contó."Me cantó un pedacito de una canción", agregó sobre esa noche en las sierras cordobesas."Pero la cosa es, Sol, ¿le das o no le das?", le preguntaron directamente."Me divierte", respondió ella."Pero a Sol no necesitás llevarla a Nueva York", intervino la conductora."A mí con un choripán en la Costanera me alcanza", contestó con picardía la escultural rubia, quien, sin embargo, dijo tener "la visa al día" por si surge una invitación concreta para volar a La Gran Manzana.