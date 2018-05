Amalia Granata reveló la millonaria suma que su ex adeuda por cuota alimentaria

Cuando todo parecía estar calmo entre la ex pareja, Amalia Granata inició una nueva guerra pública con Cristian Fabbiani, el padre de su hija mayor. Según contó la periodista este viernes, el futbolista le debe tres millones de pesos de cuota alimentaria.Mientras Ana Rosenfeld contaba sobre la batalla legal que afrontan Wanda Nara y Maxi López, Granata contó su experiencia personal con quien fuera su pareja hace 10 años."En septiembre había sido la última vez que depositó, y fue un mínimo, algo insólito", dijo sobre la suma de dinero que encontró en su cuenta bancaria. "Pero tuve un regalo de Navidad adelantado", agregó, con cierta ironía."Debe como tres millones de pesos de años de no pasar. Y depositó 50 mil pesos. A mí me bajó la presión. No podría creer... ¡pero debe tres millones!", continuó Amalia Granata quien hace mucho que no hablaba de su ex.