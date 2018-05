Así habría terminado Rápido y Furioso 7 si Paul Walker no hubiera muerto

"El final original era algo más feliz, con la insinuación del próximo golpe de Dom y Brian. Pero la pregunta sobre O´Connor era ¿quién soy yo?". Así definió el guionista de Rápido y Furioso 7, Chris Morgan, lo que hubiera sido el final de este film si Paul Walker no habría muerto.El actor californiano falleció el 30 de noviembre de 2013 tras un choque. Al momento de su muerte, se encontraba en pleno rodaje del que se convertiría en su filme póstumo. La productora se vio obligada a retocar el guión, además de encontrar un "doble de riesgo" para ciertas escenas."Es un tipo que era policía, pero en el fondo un hombre de acción y ahora tiene una esposa increíble, un niño y otro en camino. Entonces comienza a mirar su vida y no es una crisis de mediana edad, sino lo que hemos dicho en la película: extraño las balas, echo de menos la acción. Y el punto era mostrarlo al final", agregó Morgan.La faceta de "hombre de familia" es la que más hubiera pesado al final, sostiene el guionista. "Realmente lo importante para Brian era su familia y estar allí. No significa que tenga que detener esas aventuras o esas cosas, pero el contexto es diferente, él tiene ahora una comprensión diferente de lo que es en su esencia y lo que es más importante en su vida", explica Morgan.