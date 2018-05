Robaron la plata de la luna de miel a Guido Süller y Tomasito

La urna en la que los invitados dejaban los sobres con el dinero del regalo, apareció vacía. Tomasito sospecha de una amiga de Guido. "Le dije a ella que guardara la alcancía en el bolso y fue la última persona que la vio", expresó.La felicidad por el casamiento se terminó desmoronando pocas horas después. Es que a Guido Süller y a Tomasito les robaron todo el dinero que los invitados les dejaron para gastar en su Luna de miel, y cumplir el sueño de ir a Disney por primera vez.Como no necesitan nada para el hogar, los novios pusieron una urna en el salón donde realizaron el festejo, para que los invitados pudieran dejar ahí los sobres con el dinero que quisieran obsequiarles.Cuando la boda concluyó, Guido y Tomasito se llevaron la urna en un bolso, pero al abrirla se encontraron con que estaba vacía, por lo que el robo se consumó durante la fiesta.Aunque no tiene pruebas, Tomasito sospecha de una amiga de Guido. "Le dije a ella que guardara la alcancía en el bolso y fue la última persona que la vio. La fiesta se desbordó y entre los nervios yo no estuve pendiente de la alcancía", contó en Nosotros a la Mañana.