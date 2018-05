El Gobierno lanzó Cont.ar, la plataforma gratis que transmitirá el Mundial

Hoy presentamos #Contar, la plataforma pública de contenidos audiovisuales. Es totalmente gratuita y se puede usar desde cualquier computadora, tablet o teléfono con acceso a internet wifi, 3G o 4G. Disponible para iOS y Android ? https://t.co/B4Qf6NgYMu @SomosContar pic.twitter.com/oiJQwuZ6XW — Hernán Lombardi (@herlombardi) 17 de mayo de 2018

"Cont.ar" es la plataforma que articula los contenidos del Sistema de Medios Públicos y permite integrar toda la oferta del Sistema de Medios Públicos: producciones nacionales con lugares y voces reconocibles que dan cuenta de la identidad de los argentinos.El Sistema de Medios Públicos presentó Contar, la plataforma pública y gratuita de contenidos audiovisuales que permite acceder vía streaming a películas, series, documentales y material de archivo desde una computadora tablet o celular con conexión a internet.Contar permite integrar toda la oferta del Sistema de Medios Públicos: producciones nacionales con lugares y voces reconocibles que dan cuenta de la identidad de los argentinos. De esta forma, la televisión -un medio de comunicación del siglo XX- será llevado a un esquema on demand, típica del siglo XXI: los shows en el CCK convivirán con los contenidos educativos de Tecnópolis y con la programación de Encuentro, PakaPaka y DeporTV.La plataforma, pensada como una herramienta de entretenimiento pero también educativa, permitirá cumplir con una de las obligaciones del Estado en materia cultural: lograr que todos los habitantes tengan acceso a los contenidos públicos y de forma gratuita.Por otra parte, los canales públicos como TPA, Encuentro, Paka Paka y DeporTV seguirán existiendo, solo que Cont.ar será una forma de poder verlos en vivo y a demanda, en el momento que quiera el espectador. Además, desde la plataforma se trabaja para producir y coproducir contenidos.La secretaria de Contenidos Públicos, Gabriela Ricardes, adelantó que el lanzamiento es una de las medidas de renovación de los medios públicos y lo definió como "un organismo vivo" en constante crecimiento. Además, explicó que ya están disponibles la descargas de las aplicaciones en GooglePlay y AppleStore para acceder a la plataforma desde el celular.Para ingresar, no hace falta que el usuario se registre: es suficiente con completar los datos personales. El contenido fue codificado en cinco calidades diferentes para que se adapte al ancho de banda del que disponga el usuario: si la velocidad de conexión es baja, se reduce la calidad de la reproducción pero no se detiene.