Los Totora echaron al cantante y se desató el escándalo

Los rumores de la salida de Julián Bruno de Los Totora comenzaron a circular en los últimos días de abril, cuando en medio de muchas especulaciones el cantante tuiteó: "Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te demuestra lo que son en realidad".En tanto, días después, el vocalista generó más sospechas al respecto al volcarse una vez más a las redes sociales para expresar: "En paz conmigo mismo, esa es la cuestión".Sin embargo, la noticia no se materializó hasta hace pocos días, cuando el propio Bruno, cantante y uno de los fundadores de la banda platense con 15 años de trayectoria, compartió un fuerte descargo en sus cuentas de las redes sociales.El grupo estaba formado por Julián Bruno (voz) junto a Juan Manuel Quieto (voz), Nicolás Giorgetti (bajo y voz), Santiago Giorgetti (timbales) y Juan Ignacio Giorgetti (teclados).En detalle, el artista aseguró que sus "amigos" y compañeros del grupo de cumbia pop antes mencionado decidieron desvincularlo por considerar que él no estaba a la altura de la banda en términos musicales."Luego de varios días en los cuales se dijeron muchas cosas y nadie tiene bien claro lo que pasó más allá de los más cercanos, quiero aclarar mi desvinculación de Los Totora! La decisión fue tomada por mis socios 'amigos', quienes consideran que no estoy a la altura de la banda musicalmente", comenzó escribiendo Julián en una carta abierta que publicó el viernes 11 de mayo.Y siguió: "Gracias a todos aquellos que con mensajes o llamadas, me demostraron todo su apoyo y cariño en este momento difícil y durante todos estos años. Fue una hermosa etapa de mi vida, con un final triste y decepcionante, pero estoy en paz conmigo mismo por haber dado siempre lo mejor".La noticia, como era de esperarse, sorprendió a muchos fans del grupo de cumbia en cuestión así como a los seguidores personales de Bruno, quienes le expresaron toda su bronca e indignación debajo de sus mensajes 2.0."Estoy muy decepcionada y triste", "Fuerzas. De todas se sale y todo vuelve en la vida", "No estás a la altura de ellos", "Elijo no seguir mas a Los Totora, no me gusta la gente que prefiere la guita antes que sus amigos", "Metele para adelante. Todo cambio duele pero a la larga te das cuenta que era el mejor camino", fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió el músico y ex líder de la famosa agrupación platense.Dicho esto, Los Totora ahora queda conformado por Juan Quieto en voz; y los hermanos Giorgetti: Juan Ignacio en teclados; Nicolás en bajo y voz; y Santiago en timbales.Según el diario El Día de La Plata, el cantante en cuestión no fue desvinculado de la banda por no estar a la altura de sus compañeros sino por "irregularidades administrativas que habrían perjudicado" a la agrupación. Fuente: (Clarín).-