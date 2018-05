Revelaron el verdadero motivo de la crisis de Adabel Guerrero

Adabel Guerrero dejó atónitos a sus seguidores al publicar un misterioso y preocupante mensaje indicando que se alejaba de Instagram porque no estaba pasando "un buen momento"."Para que no se preocupen por Lolita, ella está perfecta. Yo estoy pasando por una crisis que ya superaré. Gracias por todos los mensajes", escribió en otra publicación.Tal tristeza, según informó la propia bailarina, se debe a una crisis matrimonial con Martín Lamela, su pareja desde hace trece años, y papá de Lola."Venían de una crisis anterior pero parece que con el embarazo y el nacimiento de su hija la cosa no mejoró. Adabel está sobrepasada con cosas que no quiere contar ni explicar. Sí puso mensajes en las redes, que tienen que ver con la crisis matrimonial que atraviesan", informó el periodista Ángel De Brito.La crisis llega un mes después del nacimiento de Lola. La pareja ya había atravesado un mal momento a comienzos de 2016, pero luego se reconciliaron.