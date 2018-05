El doloroso momento que tuvo que vivir Matías Martin

De la mano de la transmisión paga, se incorporó a TNT Sports como comentarista y recuperó parte del fuego que había perdido años atrás, cuando se alejó del periodismo deportivo y acompañó al fútbol solamente como hincha de River. Esta temporada marcaba un nuevo desafío en la vida profesional de Matías Martin (47): la posibilidad de cubrir el Mundial de Rusia, el torneo donde Argentina intentará quebrar la sequía de 25 años sin consagraciones después de levantar la Copa América de 1993.



Para llevar adelante su trabajo de la mejor manera y para disfrutar más de la vida de todos los días (sigue en pareja con la ex modelo Natalia Graziano, y es padre de tres criaturas: Luca, que tuvo con Nancy Dupláa y a veces lo acompaña en la radio, Mía y Alejo, fruto de su relación actual), decidió operarse los ojos. Porque claro, los años no vienen solos y con el paso del tiempo van apareciendo algunas cositas. Por ejemplo, perder definición y justeza en la vista. Matías apeló a los mejores y viajó a Mendoza para hacerse atender en la reconocida y prestigiosa clínica Zaldívar.



Pero? "la canchereé, hice algo que no tenía que hacer, me tapé un ojo para mirar con el otro y terminé forzando mucho los dos ojos. Llamé al médico y me dijo: 'Y sí, hiciste justamente lo que no tenías que hacer'. Sin decírmelo, me trató de pelo. . . ", contó él. La situación bajoneó un poco al conductor.

