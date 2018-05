El "palazo" de Maxi a Wanda tras dos meses sin poder ver a sus hijos

Maxi López y Wanda Nara son una de las duplas que más coflictos mediáticos han generado en los últimos años. La ex pareja, padres de Valentino, Constantino y Benedicto, sigue con su encarnizada guerra que no pareciera tener fin.Con sus hijos como eje de la batalla, esta vez fue el delantero del Udinese decidió realizar una jugada publicación en Instagram en donde le pega un "palazo" a la esposa de Mauro Icardi.Con una selfie desde el asiento de su Ferrari, Maxi disparó: "Felicitaciones a la mama de los nenes, que por elegir una nueva marca de coche, ayer se cumplieron dos meses sin ver a mis nenes", escribió López.Vale recordar que justamente la última publicación que el futbolista había compartido de sus hijos fue el pasado 19 de marzo, cuando se celebró en Italia el Día del Padre. "El mejor regalo que la vida me pudo dar. La sorpresa más hermosa. #giornodelpapà #diadelpadre #sorpresa #bestsurpriseever @danielachristiansson", había esrito Maxi junto a un video con un saludo de los chicos.