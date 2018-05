Pancho sigue con la desesperada búsqueda de sus perros: "Son todo para mí"

El empresario Pancho Dotto está triste y pide ayuda a través de las redes sociales para que lo ayuden a encontrar a sus perros.Desde hace unos años Pancho Dotto decidió cambiar radicalmente su vida. Se alejó de las luces de las cámaras y la ciudad, del mundo frívolo de las modelos y la pasarela y se radicó en un campo de Entre Ríos.Entre otros hábitos que modificó, se acercó mucho más a la naturaleza y a los animales. A tal punto que creó un lugar llamado El Refugio, un espacio paradisíaco que descansa sobre sus colinas en la localidad de Villa Libertador San Martín, en el departamento Diamante.Sin embargo, hace casi dos semanas esa paz en la que vive se transformó en desesperación. Ocurre que desaparecieron dos de sus mascotas y desde entonces comenzó una búsqueda incesante que acompaña en sus redes sociales.La primera publicación la puso el 3 de mayo: "buscando a LENNON Y JOHN que desaparecieron Morita x los campos de @carloskranevitter", escribió. Y sumó videos mostrando cómo se agregaban vecinos y amigos a caballo y con camionetas, recorriendo las zonas rurales.Al día siguiente trasladó esa búsqueda a los medios del pueblo, quienes a través de las radios y los programas locales hacían crecer la noticia. Inclusive sumó un dron para que la investigación sea no sólo por tierra, sino también por aire."Buscando a LENNON y a John GRACIAS A TODOS X LA GRAN AYUDA de los medios locales radio TV Bruno Morita a Caballo todos los vecinos gracias x los mensajes!! La tormenta nos juega en contra!! Pero los VAMOS A ENCONTRAR #gracias #gratitud #amor", compartió el 4 de mayo.El 5 de mayo, y cuando la tormenta cesó un poco y el estado de las rutas se lo permitió, el manager de modelos y sus vecinos y amigos continuaron con la recorrida. Mientras tanto, Pancho seguía pidiendo desde sus redes que se viralice la situación.Al respecto, en su cuenta de Instagram, Pancho dice: "Necesito encontrar a Lennon, nuestro amor es muy fuerte y mutuo. Él necesita estar cerca mío y yo de él!! Es todo muy raro. Recompensa? Por supuesto! No tengo dudas que Lennon está sufriendo como yo, si es que aún está vivo! Por favor ayúdenme a encontrarlo. Y a John un cachorro que le cambio la vida a Lennon y a mí en poco tiempo!", afirma Dotto en las redes sociales y agrega: "gracias a todos los amigos, vecinos que me están ayunando a recorrer y a difundir. Al igual que a todos los medios. Muchas gracias. Los necesito ahora. 24 hs de mucha atención de todos para poder encontrarlos. Muchas gracias. Domingo a full", finaliza el mensaje.Desde entonces, todas las publicaciones de Pancho tienen que ver con este tema. Comparte videos de vecinos en camionetas, a caballo o como sea, intentando dar con el paradero de sus dos perros. Inclusive se formó una cadena de oraciones entre sus seguidores para apoyarlo desde lo espiritual.Consultado por Clarín, el empresario explicó por qué vive con angustia lo que le sucede: "Yo no tuve hijos y ellos son todo para mí. Se perdieron el 3 de mayo. Al rato que se fueron quise salir a buscarlos a caballo y se desató una tormenta eléctrica que nos impidió seguir".Y siguió: "Lennon nunca se alejaba mucho de mí. Hay muchas hipótesis sobre lo que pudo haber pasado. Dimos vueltas por todos lados acá en la zona. Ya recorrimos casi mil hectáreas en el lugar entre todos los vecinos y ya no sabemos por donde más buscar. A John lo traje hace poco como hermano de Lennon porque estaba grande y lo veía algo caído. Desde entonces ambos son inseparables".Pese a que no es la primera vez que su perro desaparece, Pancho siente que esta vez es diferente: "Una vez, hace cinco años Lennon se había escapado y apareció con un tiro de escopeta en la cara. Lo salvamos de milagro con el veterinario y espero que esta vez no haya pasado algo parecido".Con respecto a cómo sigue la investigación, contó que "Ya hice la denuncia en la comisaría de Libertador, San Martín. Y también fui a la comisaría de Diamante, porque me dijeron que los vieron por allí. Pero también es difícil porque no hay muchos recursos y hay que destinarlos a otros problemas".Pese a la angustia, Pancho aprovecha para agradecer a todos los que le están dando una mano en este momento. "Las hijas de Tinelli, Rocío Guirao Díaz, Araceli, Pampita, la China Suárez, Carolina Prat y muchas figuras más viralizaron este tema en sus redes. Confío en que van a aparecer", cerró esperanzado.