Lali Espósito: "Aún me quedan muchos sueños por cumplir"

En uno de sus tantos buenos momentos desde que se dedica a la música, queda claro no que pasa desapercibida en ningún punto del globo terráqueo. Sabe cómo conquistar a su público y de la mano de ese carisma avanza a paso firme. A pulmón, supo escalar alto. "Trato de crecer de una manera sana, demostrándoles a las mujeres que se puede hacer lo que uno sueña, lo que se quiere lograr. Aún me quedan muchos sueños por cumplir". Con un estilo único y propio, Lali Espósito (25) sabe combinar sensualidad con desfachatez, o trabajo con vacaciones. Sin pensarlo dos veces, acomodó su agenda y partió, junto con su novio, Santiago Mocorrea, hacia Hong Kong. Si bien el motivo del viaje fue grabar con Marley para su programa, Resto del mundo (se emitió el lunes 30 de abril), también aprovechó para hacer un tour romántico con su pareja.



Junto con el conductor recorrió los sitios más emblemáticos de la isla y se cruzaron con las curiosidades más extravagantes, pero siempre quedan lugares sin explorar. A esos, con un tono más romántico, asistió con Santiago. La cantante y actriz no pierde el tiempo y deja su huella en cada lugar que pisa. A miles de kilómetros de distancia de nuestro país, se cruzó con algún que otro fan. Con ellos hubo saludos y hasta fotos para inmortalizar el momento. Durante la emisión del programa, sus looks llamaron la atención. Con atuendos explosivos, Lali sabe cómo verse sexy y llamar la atención. Apostando al rojo como color preponderante, y pese a estar su novio cerca, dejó con la boca abierta a más de uno. Sensualidad y carisma para la joven que no deja de crecer a nivel internacional. Una vez finalizado el programa, la pareja se despidió de Marley en el aeropuerto y partió rumbo a México. En tierras aztecas también llamó la atención por su atuendo. El colorado parece su color favorito y el que llegará, de su mano, a imponerse como el último grito de la moda.



Por otro lado, apostado al amor con Santi, la artista volvió del viaje con gratas noticias. En cada entrevista, cada vez que se presenta la oportunidad, Lali enfatiza que el muchacho es el amor de su vida, la persona en la que encuentra el equilibrio justo cuando está sobrepasada de presiones y compromisos. En el mismo terreno, no oculta sus ganas de formar una familia numerosa. Parece, según una mujer que se cruzó en la ciudad asiática, que va a tener tres hijos. Según ella, es capaz de predecir el futuro de una persona con sólo leerle el rostro. El veredicto no deja lugar a dudas: se viene una familia numerosa, publica Paparazzi.