¿Depresión post parto?: Llamativo y preocupante mensaje de Adabel Guerrero

Su mayor deseo siempre fue formar una familia. Desde hace muchos años, Adabel Guerrero sueña con convertirse en madre. Tras una intensa búsqueda, finalmente, dio a luz a una bebita: Lola. Junto al amor de su vida, Martín Lamela, está viviendo una etapa completamente nueva. Si bien se cumplió lo que siempre deseó, para sorpresa de todos, la bailarina confesó que no está pasando por su mejor momento.Lejos de llamarse a silencio o hacerse la desentendida, Adabel contó lo que le está ocurriendo a través de sus redes sociales. "¡Hola! Me voy a alejar un tiempo de Instagram porque no estoy pasando un buen momento. Prontito regreso. Los quiero", expresó la mamá de Lola a través de un sorprendente posteo.Claramente, sus fanáticos y fanáticas comenzaron a preguntarle qué le pasa. Para que no se preocuparan por la niña, Adabel aclaró: "Para que no se preocupen por Lolita, ella está perfecta. Yo estoy pasando por una crisis que ya superaré. Gracias por todos los mensajes".