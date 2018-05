El pacto de Mirtha Legrand con Luis Ventura

Mirtha Legrand arrancó su programa del sábado refiriéndose al escándalo por su ausencia en la terna del Martín Fierro, habló de su pacto con Luis Ventura, presidente de APTRA, y expresó su enojo luego de que el periodista difundiera un audio entre ellos.



Desde que se conocieron las ternas de los Martín Fierro, el principal escándalo giró alrededor de Mirtha, que no está nominada en la terna a mejor conducción femenina.



Frente a esto, se armó un debate que fue cada vez mayor y en el medio, Luis Ventura, presidente de APTRA, publicó una conversación telefónica que mantuvo en privado con la conductora.



Este sábado, en el arranque de La Noche de Mirtha, La Chiqui se tomó unos minutos para hacer su descargo y contar su verdad: "El año pasado me llamó el presidente de APTRA, Luis Ventura, y me dijo 'Mire, Mirtha, hemos considerado que usted ya ha recibido muchos premios, está más allá de todo esto y pensamos que ya no tiene que estar más en las ternas pero le vamos a entregar el Martín Fierro de brillantes. Yo acepté y le dije que estaba de acuerdo" comenzó.



Y siguió: "Este año no aparecí en las ternas y se generó una cosa de que 'me jubilaron', pero no. Era lo previsto, lo que habíamos hablado con Ventura pero algunos periodistas no estaban al tanto. A mi me hubiera gustado estar porque soy competitiva pero lo correcto es lo que se ha hecho, es lo que habíamos hablado".



Luego explicó y se quejó a la vez: "Y me llamó Ventura y me grabó la conversación. No se hace eso Ventura, no se graban las conversaciones, me sorprendí, es una cosa privada que estaba hablando con él. Le dije 'Mire, Luis, trate de comunicarle a la gente porque se han dicho cosas inexactas, dígales el motivo por el cual no estoy en las ternas'. Los de APTRA creían que no iba a ir, por supuesto que voy a ir, sólo una vez falté. Esta es la verdad, no se graban las conversaciones, Ventura, es un delito" agregó Mirtha molesta.



Y por último, respondió a quienes dijeron que ella estaba "mendigando" el premio: "Señora, ¿sabe los premios que tengo? Arriba de 20 Martín Fierro, tengo el de Oro y el de Platino, ¿qué voy a estar mendigando un premio? No estoy enojada, estas cosas hay que aclararlas. Esta es la verdad de la milanesa".