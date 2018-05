La criticaron por publicar fotos en bikini siendo madre y así les contestó

Don't wake me up ??????? Una publicación compartida de Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 12 May, 2018 a las 9:07 PDT

"Con esta foto voy a contestar a todas las agresiones que recibí por subir fotos en bikini en la playa siendo madre. ¡El cuerpo de una mujer es libre! Sea madre de 1, de 3 o de 5 chicos. Sea soltera, casada o divorciada. Tenga 20 años, 40 o 70. Yo soy así y en mi cuenta transmito esto, libertad", lanzó Rocío Guirao Díaz junto a una foto de su cola en primer plano."A la que no le guste, que no sea masoquista y deje de seguirme. O si quiere quedarse y seguir agrediendo, ya sabe dónde meterse los comentarios (y sí, escribí en femenino porque todas las agresiones vinieron de mujeres y eso me da muchísima más pena)", completó el descargo.