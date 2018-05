"Viví acosos y abusos de manera fuerte y los he tenido que superar"

Alessandra Rampolla se hizo popular por su frescura y naturalidad a la hora de abordar temas íntimos, con un tono didáctico y amable. La bella sexóloga está en Argentina porque el 19 de mayo estrenará en el teatro su espectáculo "Alessandra te cuenta todo".En charla con el sitio Diario Show, Rampolla elogió a nuestro país por ser precursor en muchos aspectos relacionados con la lucha por la igualdad de género y los derechos de la mujer: "Los cambios en tema de sexualidad comienzan en Argentina y ahí comienzan a subir al resto del continente. Fueron precursores en el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, los movimientos feministas como #NiUnaMenos. Son temas que germinan en Argentina".Alessandra reveló que las consultas que le hacen los hombres han ido cambiado. "Los últimos dos o tres años muestran una necesidad imperativa de que revisemos cómo definimos el consentimiento y la seducción en un acercamiento sexual. Muchos hombres bienintencionados que no están buscando acosar manejan herramientas que terminan denigrando", reflexionó y detalló: "Está bueno que los hombres se quejen y hagan cuestionamientos, porque venían teniendo las reglas muy claras. Es importante que se dé el diálogo ahora y empoderar a la mujer y quitar ese mote de que es la más p. . . si quiere sexo".En este sentido se explaya: "Hay que quitar los títulos negativos simplemente por vivir su sexualidad como cualquier ser humano. A veces se mandan señales confusas, yo apunto a ser frontales y animarnos a decir en voz alta y pedir lo que nos gusta y lo que no". "Ahora los hombres preguntan ´¿cómo hago ahora para seducir a alguien sin que se considere acoso?´. Hay un miedito sobre cómo relacionarse cuando se está tomando en cuenta por fin hacerlo adecuadamente. Serán muchos años de conversación y controversias, pero es ciento por ciento necesario y ya estamos muy tarde", explicó.La sexóloga hará una gira por el interior. "Vamos a hablar más de temas un poco controversiales como tríos, swingers y sexo sadomasoquista. Técnicas avanzadas de sexo oral, diferentes posturas, cosas para levantar un poco la temperatura".Si bien para ella ninguna pregunta es "rara", aseguró que en sus shows le sorprenden algunas consultas de "anatomía básica". "Uno pensaría que con 35 años de matrimonio ya sabrían dónde están y cómo se hacen algunas cosas", bromeó.Alessandra describió a los argentinos a la hora del sexo como "curiosos, entusiastas y analíticos". "Son muy apasionados, y no sólo en lo erótico, son apasionados con temas, discusiones, tienen opiniones", detalló.