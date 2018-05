La respuesta de Esmeralda Mitre al pedido de disculpas de Sabban

Política Cohen Sabban le pidió disculpas a Esmeralda Mitre a través de una carta

Tras el pedido de disculpas mediante una carta del expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Ariel Cohen Sabban a Esmeralda Mitre, la actriz contestó. "Como a pesar del sufrimiento vivido, no me anima ningún resentimiento ni deseo de venganza, he decidido dar por concluido el episodio y mirar hacia delante", aseguró.Por la mañana, el expresidente de la DAIA le envió una carta a Mitre y le pidió disculpas "por toda la angustia y mortificaciones que ha sufrido". El exdirigente dijo estar "devastado anímicamente" y se mostró angustiado por la situación. "Tengo que reunir fuerzas para poder proseguir con mi vida", dijo.