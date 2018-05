Fútbol y homosexualidad: Spot de canal deportivo para el mundial genera polémica

El canal TyC Sports preparó un spot previo a la Copa del Mundo, en este caso la de Rusia 2018. Habitualmente, por su originalidad y gracia, acumulaban elogios y aprobaciones, pero este año tocaron un tema sensible en el país europeo: la homosexualidad.

Se sabe que en Rusia ser gay es castigado y hasta hay denuncias de torturas por el hecho de amar a personas del mismo sexo. Desde ese lugar, a parte del público le pareció desubicado hacer bromas con ese tema.Las opiniones se agravaron cuando se veía en el spot, a una voz en off hablarle al presidente ruso Vladimir Putin y recordarle su política contra los gays, para luego utilizar frases e imágenes alusivas al amor entre hombres, en un contexto futbolístico. "Venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre", "no hay nada más emocionante que ver a un hombre romperse todo por otros hombres", "quizás a usted lo espante ver un tipo agachado frente a otro, pero para nosotros es normal", "si para usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros estamos muy enfermos", son algunas de las frases que se escuchan con el tema "Me das cada día más" de Valeria Lynch de fondo.