Separada de su último novio y después de aclarar que los rumores de reconciliación con su ex pareja y padre de su hijo Benjamín, Sergio Kun Agüero, eran falsos, Gianinna Maradona se juega todo a la sensualidad.Publicó en Instagram una postal súper sexy en la que se veía recostada, con una remera levantada que dejaba la panza al aire, una tanga amarilla y haciendo trompita.Divertida, escribió al pie un mensaje inentendible: "Además de un ojo, se me desvió la foto. ¡Thank you!".