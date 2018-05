El Kun la llamó traidora y Karina fue lapidaria en su respuesta

Durante los festejos por el triunfo del Manchester City en un boliche, el Kun Agüero sorprendió a todos al grito de "¡Para, vos traidora!" mientras sonaba de fondo el tema Bella (Wolfine) en un video de las Stories de Instagram de su compañero, Nicolas Otamendi. Esta situación hizo pensar en la reciente ruptura del jugador con Karina "La Princesita", ¿estaba dedicado a ella?

Al parecer, la expareja del futbolista también se sintió tocada con la frase y lo hizo saber en sus redes sociales. "Qué día extraño", comenzó poniendo en su Stories de Instagram con un filtro que la convertía en conejita con anteojos, publicó. Y continuó con dos emojis que expresaban algo como "WTF!". Luego, disparó: "¿Es joda? Mañana ensayamos! Gracias a Dios. Hasta mañana y buenas noches".Pero no se quedó conforme y concluyó con un mensaje contundente: "Vos, mujer. Te merecés que alguien te llame por tu nombre y no con insultos que muestran más su cobardía que tus defectos. Un 'puta' solo habla de lo insignificante que es ese hombre. No habla de vos, habla de él. ¡Que te respeten!".Al parecer, esta novela continuará en las Stories de Instagram de los protagonistas y de sus allegados?