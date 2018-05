Acusaron de agresiones a la novia de Santiago Bal y se cruzó con la denunciante

La novia de Santiago Bal, Claudia Pulignano, se cruzó muy fuerte en vivo con Solange, la chica que la denunció de haberla golpeado.Claudia habló muy nerviosa desde el móvil de, programa LAM e increpó a su denunciante: "Me defendí al jalarle del pelo. No sé ni cuál es tu nombre. Vos viniste a atacarme. Si mañana aparecen las cámaras, vos quedás escrachada de cómo viniste corriendo y me tiraste del pelo. Todos saben que vos fuiste la culpable y me agrediste a mí"."¿Y por qué no lo hacés?", se defendió Sol y el conductor, Ángel de Brito, dijo que, contar con las imágenes de la agresión, "estaría bueno. Pedilos así vemos quién dice la verdad"."Si ya sabía que yo iba a estar acá, por qué no consiguió el material si es tan fácil. Ellas eran dos", dijo Sol y Claudia aclaró que "mi amiga le pegó porque me defendió. Eran como diez amigos de ella. Me quedaron un asco las uñas. Ella quiere cámara".Sol enseguida retrucó "ella me pegó adentro del boliche y afuera. Ella y la amiga"."Cuando saliste no me agarraste de los pelos y me arrastraste por todos lados, pedazo de mentirosa", la cruzó furiosa Claudia y Sol le contestó "ojalá te hubiese tirado de los pelos"."Vos viniste corriendo con la negrita que tenés de amiga y, como estabas ebria, me revoleaste por todos lados. Vas a quedar escrachada porque tu mentira va a salir al aire", cerró la novia de Santiago Bal fuera de sí. (Eltrecetv)