Miércoles 9 de Mayo de 2018

Malena Narvay: "Julián Serrano es el único punto en común" con Oriana Sabatini

"Todo el tiempo me quieren enfrentar con Oriana. Me parece un poco insólito. Entiendo que se genere eso, pero no nos conocemos. Nunca en la vida nos cruzamos", afirmó la novia de Julián Serrano.