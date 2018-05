¿En bancarrota?: Separada de Caniggia, Mariana Nannis se refugia en sus hijos

Foto: Mariana Nannis se refugia en sus hijos Crédito: Paparazzi

Pese a tener perfiles totalmente distintos, Claudio Caniggia (51) y Mariana Nannis (53) supieron formar una de las parejas más estables del ambiente futbolístico-mediático, contra viento y marea. Si bien en estos 30 años de relación pasaron las mil y una, siempre la cosa salió a flote. Lograron sobreponerse a la adversidad para resurgir, barajar y dar de nuevo. Para el afuera, él enfocó su vida al deporte, primero como jugador y más tarde llevando adelante negocios relacionados con el deporte. Ella, en cambio, no escatimó en gastos. Siempre haciendo gala del dinero y de las cosas que se compraba, construyó un personaje que nadie pudo imitar más allá del paso de los años. Juntos forjaron un imperio y un prestigio que, según informes de la última hora, se cae como un castillo de naipes. Si bien Wanda Nara le pisa los talones, Mariana siempre será la reina de las botineras. Tuvieron tres hijos: Axel (27) y los mellizos Alex y Charlotte (25).



También entre ellos hay grandes diferencias. Mientras que el más grande le dedica su vida al arte, a pintar cuadros, los melli llevan adelante una vida mediática que los acerca más a su madre. Este rol le causó más de un dolor de cabeza al Pájaro, que nunca vio con buenos ojos el nivel de vida que llevan los chicos. Por ellos, el matrimonio pasó por más de una pelea. Mientras que Claudio pedía a gritos que regresaran a Marbella, donde siempre vivieron, la Nannis incentivó que siguieran por el camino mediático. Peleas como estas se multiplicaron durante los dos últimos años.



El dinero también fue un tema candente en la pareja. De hecho, en más de una oportunidad él le cortó la tarjeta de crédito para que no siguiera gastando en locales de primeras marcas. Llevar adelante el nivel de vida que venían siguiendo no es fácil de solventar para cualquier billetera. A esto se sumaron infidelidades, algunas comprobadas, otras sospechadas. Pero este combo, que para varios hogares sería detonador, no lo fue para ellos, hasta ahora.



"Claudio me fue infiel varias veces, pero lo solucioné fácil; me puse cuentas a mi nombre, hice negocios. . . después de eso decidí perdonarlo. Yo nunca le fui infiel". La blonda también se refirió a cuánto puede durar un matrimonio, si cree que tiene fecha de vencimiento, y fue clarita: "No es que tiene fecha de vencimiento o que tenga que pasar algo? en nuestro caso hubo infidelidades y seguimos juntos. Creo que el matrimonio dura hasta que la mujer o el hombre aguanten". Todo indica, según los rumores que suenan cada vez con mayor fuerza, que en la pareja se dio esto último. Uno de los dos no aguantó más y decidió pegar el portazo. ¿Quién fue? Dicen que él.



Tras tres décadas de matrimonio, de soportar varios terremotos que sacudieron a la pareja, algo se rompió. Más allá de que los protagonistas prefieren no hablar del tema, varios indicios dan por finalizada la relación o, al menos, que pasa por su peor momento. Hace seis meses, proveniente de España, de la cálida ciudad de Marbella, llegó la rubia, sola y apenas acompañada de sus valijas. Lo hizo de incógnito y sin armar demasiado alboroto, como en otras oportunidades. Si bien intenta no perder el glamour, ya no vive la vida que tenía hasta el año pasado. Eligió residir en el lujoso barrio de Puerto Madero, pero en un dos ambientes, con los mellizos. Un departamento chico si se lo compara con las grandes mansiones que mostraron habitualmente en las revistas. Los chicos siempre vivieron ahí desde que llegaron para comenzar a desarrollar sus vidas, pero ahora se les sumó mamá.



Mientras que ella apenas sale a la calle, lo justo y necesario, para no mostrarse, son los chicos los que llevan el dinero a la casa. Entre las presentaciones, la participación que hicieron los dos en la quinta entrega de la saga Bañeros, que se va a estrenar en junio, juntan el mango para que mamá no se sienta tan alejada de la vida que llevaba. Nannis estaría atravesando su peor momento anímico y no quiere recibir a nadie. Separada y sin un peso para darse los gustos, hoy por hoy, sus hijos son su contención y su cable a tierra.