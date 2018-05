Se inicia el rodaje de la película "La sombra del Gallo" en Concordia

El apoyo del gobierno

Sinopsis de la historia

La capital del citrus fue sorprendida por la presencia de importantes actores que forman parte del elenco de "La sombra del Gallo", opera prima dirigida por el concordiense, Nicolás Herzog, que estrenó el film "Vuelo Nocturno" y fue un éxito.En esta oportunidad, el elenco reúne a grandes de la actuación como Claudio Rissi, Lautaro Delgado Tymruk, Diego Alonso, Rita Pauls, y al paranaense Alian Devetac. Junto a ellos, los concordienses Diego Detona y María Irigaray."Trabajar con estos actores me da un poco de vértigo pero me gusta el desafío de la ficción. Es una película que vengo arrastrando hace diez años, escribí muchas veces el guión hasta que se dio. El apoyo del gobierno provincial fue fundamental para realizarla", contó Herzog.Durante tres semanas el rodaje se desarrollará en diferentes calles y lugares emblemáticos de la ciudad de Concordia, la zona sur será una locación importante para la película. El equipo técnico de trabajo se conforma por 25 personas más actores y extras, dato a destacar ya que contribuirá con el desarrollo laboral y el patrimonio cultural de la ciudad y la provincia.El rodaje comienza este lunes en Concordia y se extenderá hasta el 24 de este mes. Luego, se completará una semana más de rodaje en la ciudad de Buenos Aires.Un policía retorna al pueblo de su infancia tras la muerte de su padre, un pueblo patriarcal atravesado por la desaparición reciente de una adolescente. Mientras espera que se concrete la venta de la vieja casa familiar donde nació, se hunde en un profundo estado de narcolepsia que le produce visiones alucinatorias de una ex pareja que parece alentarlo en desarmar un entramado de prostitución de mujeres.El actor Lautaro Delgado Tymruk ocupará el papel principal, será Román Maidana, el ex policía. Sobre su personaje, dijo: "Siento responsabilidad porque se vincula con temas que generan polémica y sobre los que tenemos que hacernos cargo y denunciar".Por su parte, Claudio Rissi representará a Cesar Barani. "Es un personaje que oculta y se tiene que ocupar cuando el personaje de Lautaro viene al lugar y lo que está oculto debe quedarse allí en su lugar. No me identifico con los personajes, eso es lo divertido, cuanto más alejado estoy menos prejuicio tengo y entonces puedo tomar la idea del personaje, qué es lo que piensa, y adueñarme de ella y disfrutar", afirmó.Sobre la participación en Concordia, Rissi sostuvo: "Los lugares alejados de mi casa tienen un atractivo especial porque me siguen conteniendo y siguen siendo mi hogar, entonces me gusta hacerme de hogares en lugar es lo que me da mucho placer".A propósito de Herzog, fue el actor Delgado Tymruk quien valoró su trayectoria en el género documental y aseguró que "el guión está muy bien escrito, tiene mucho enigma a descifrar del personaje y un entramado familiar y policial que requieren muchos niveles de lectura y realidad, y eso es muy interesante como espectador para ver". "No leí un libro así antes y me interesó mucho el estilo, la pluma del que escribe, que es el director, Nicolás Herzog".