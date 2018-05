Morocha contó que prefiere ver televisión antes que tener relaciones íntimas

Luego de un verano intenso, con mucho trabajo en Las Grutas, uno de los destinos turísticos del sur del país que no dejan de crecer, Tamara Bella (28) no detiene su marcha. Esta morocha de curvas descomunales que heredó de sus ancestros (tiene sangre brasileña), enfoca su cabeza en el trabajo y en el amor. Y si bien los caminos no van de la mano, planea que en algún momento los planetas queden alineados para disfrutar en plenitud. El año pasado estuvo de novia con Matías Alé, con quien se separaron a fin de año, justamente por cuestiones laborales. Él se fue a hacer temporada a Mendoza y la distancia fue un impedimento. Más allá de esto, continuó el diálogo y hoy parece que el tiempo los vuelve a juntar.-¿Cómo está la relación con Matías Alé?-Si me preguntás si volvimos, te digo que no, pero sí seguimos hablando todos los días. Tenemos una relación muy linda, nos queremos mucho. En unos días nos vamos a Rosario juntos, por trabajo.-Ahí puede surgir la reconciliación-Nos vamos a ver antes. Quedamos en juntarnos a ver una peli o a merendar, hacer algo?-Ese "hacer algo" es muy amplio-No, no pienses mal. Hacer un plan juntos. . . que seguro va a estar mi hija, porque se llevan muy bien. Cada vez que se juntan son dos nenes. . . los miro y no puedo creer lo bien que se llevan.-¿Cuál es el elogio habitual que recibís de él?-Te vas a reír, pero me elogia mucho los dientes. Mis ojos también le gustan y por último la cola. . . pero los dientes, todo el tiempo.-En tu profesión pareciera que el físico es todo, ¿cómo cuidás tu cuerpo?-¡Soy de terror! Tengo la fortuna de tener buena genética, porque si no, no sé qué sería de mí. Me encanta comer, y encima no estoy yendo al gimnasio, tendría que retomar. Como de alegría y también cuando estoy triste. Siempre encuentro un buen motivo para comer cosas ricas. Pero bueno, dicen que uno es lo que come. . . ¡por eso soy una mujer deliciosa!-Sos una de las mujeres más deseadas, ¿que no estés con nadie es porque esperás a Matías?-No puntualmente por eso. Sinceramente estoy pasando un momento laboral muy lindo y no quiero desviarme de ese camino. Cuesta mucho llegar y mantenerse. Esto no quita que pueda conocer a alguien, pero no estoy buscando o pensando en formar una pareja. Mis energías están en el trabajo y en mi hija, que es la luz de mis ojos. Verla crecer, acompañarla, es lo que me da más placer, esté de novia o no.-Mientras las famosas se pelean por contar cuántas veces por semana tienen sexo, vos decís que nunca-(Risas). Va a sonar gracioso, pero te juro por mi vida que no es prioridad, puedo pasar mucho tiempo sin estar con alguien, que no pasa nada. . . ni me cambia el humor. A esta altura estoy asexuada, no tengo ganas de tener sexo, ni lo pienso. Llega la noche y prefiero mirar Netflix. Soy una chica muy tranquila, más allá de que por fotos dé otra cosa, una bomba sexual o cosa por el estilo, como se dice.