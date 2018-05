Mónica Farro se considera "la única vedette" y se mostró casi desnuda

Trabajar glúteos da sus resultados @trainerlean Una publicación compartida de moni farro (@moni.farro) el 31 Mar, 2018 a las 10:53 PDT

Mónica Farro es una vedette con todas las letras. Y lo es desde hace un tiempo. Su experiencia arriba del escenario en diversos teatros de revista se traduce en la convocatoria que sostiene a lo largo de los años.Con un físico privilegiado, a sus 42 años la uruguaya Mónica Farro dedica mucho tiempo al cuidado de su figura. Pero cuando no está en el gimnasio, la radio -una labor relativamente nueva- y el teatro siguen siendo sus grandes pasiones..¿Cómo es un día en tu vida?-Me levanto a las 7 de la mañana y voy a gimnasia. A las 10 ya estoy en casa y armo mi programa de radio que tengo en FM La Salada de lunes a viernes de 14 a 16. Generalmente de ahí voy al centro de estética o a la peluquería, al solarium, a hacer notas, depende.-¿Cómo es tu rutina de ejercicio?-Hago una hora de aparatos y otra de cardio. Después hago funcional y en mi casa hago electrofitness. Estoy todo el tiempo pendiente de mi cuerpo. A veces tengo obsesiones y me peso, pero también lo mido según me quede la ropa.-¿Cómo surgió tu carrera musical? ¿Qué objetivos tenés con el proyecto?-Lo de la música me lo ofrecieron; yo no me lo esperaba. El trap me divierte porque es más hablado. Ya grabamos cuatro temas pero lo que nos interesa es hacer shows y divertir a la gente. No voy a ser Thalía ni Shakira...-¿Qué hacés en tu tiempo libre? ¿Sos de engancharte con las series?-He mirado varias por Netflix obviamente, pero también soy muy de comprar películas. Por ejemplo, "La casa de papel" no esperé a que salga la segunda parte sino que la compré y la vi.-Desde tu trabajo como conductora radial, ¿qué percepción tenés de la crisis económica en los medios?-La radio en la que estoy es de Jorge Castillo que está preso (N de la R: administrador de la Feria La Salada) y gracias a Dios nunca le faltó el trabajo a nadie, nunca faltó un pago y siempre estuvimos con el sueldo al día. Nadie daba ni dos pesos por esta radio y yo estoy muy contenta acá. Estuve en la Pop cuando pasó lo de Indalo y el programa se bajó y me quedé sin trabajo. Igual me pagaron todo y ya terminó mi contrato en noviembre.-¿Y la situación en el teatro? ¿Ves un recambio en la generación de vedettes?-En cuanto a vedettes. . . la única vedette que hoy está vigente soy yo. Otra no hay. No hay otra vedette que sea cabeza de compañía y corte entradas. Yo creo que las de ahora son chicas mediáticas por ahora, después hay que ver qué hacen. No sé si la gente hoy paga una entrada para verlas a ellas y se llena de gente afuera para sacarse una foto. Es todo un proceso. A las chicas no las vi actuar, entonces no las puedo criticar, pero no las veo como vedettes hoy.