Lanata en la mesa de Mirtha: "Macri no es un líder político"

El periodista Jorge Lanata sostuvo en La Noche de Mirtha que el presidente Mauricio "Macri no es un líder político, es empresario".Cuestionó, de este modo, el modo de comunicarse y sugirió: "Por eso no sale a hablar. Se tiene que acercar más a la gente. Tendría que ser más político y menos técnico", dijo según publicóSobre el proyecto de ley de "razonabilidad en las tarifas de los servicios públicos" dijo: "Me parece bien que el Presiente lo vete, pero debería explicar por qué. Macri tuvo que haber dado el discurso en vez de (Nicolás) Dujovne".Lanata, por otro lado, vaticinó y deslizó: "Creo que se va a postular y que puede ganar, por poco, porque no hay oposición", pero cuestionó: "En la historia Argentina, nunca una reelección funcionó".Aseguró, sin embargo, que María Eugenia "Vidal es el futuro de Cambiemos".Sobre la suba de las tarifas dijo que el Gobierno nacional "tendría que hacer un acuerdo con otros partidos para poder ajustar".

"No podés hacerlo vos solo desde un partido. Se necesita un pacto entre todos los partidos, la CGT e incluso la Iglesia para gastar menos sin que haya víctimas, porque no dan los números. De esto salimos a largo plazo, no a corto, y si nos ponemos de acuerdo entre todos", consideró.Criticó las "idas y vueltas" de las promesas de campaña porque "dijeron que bajarían la inflación y no la pegaron; dijeron lo de las tarifas, volvieron para atrás, después para adelante y la dividieron en cuotas" y fue muy duco con la oposición que indicó que "está sentada sin hacer nada".