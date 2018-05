¿Florencia Trinidad mintió sobre la muerte de su madre?

Política Flor de la V defendió con vehemencia la despenalización del aborto

En medio de los debates por la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación, Florencia de la V reveló hace unos días una triste historia sobre la muerte de su madre.La animadora contó que la perdió debido a esta problemática cuando tenía apenas 2 años. "Yo le pido a los políticos aborto seguro, legal y gratuito para todas las mujeres. Para Sabina Báez, que fue mi madre, y no tuvo esa posibilidad porque no pudo elegir", explicaba, según publicóEsta versión coincide con la historia que la propia de la V contaba en 2012 a revista Pronto: "Fue muy difícil criarme sin mi mamá. Ella murió víctima del cáncer cuando yo tenía sólo dos años, y me crié sin su compañía". Fuente: (DiarioShow).-